OMS asegura que brote de hantavirus en crucero no marca el inicio de una pandemia

Dijo que la OMS está trabajando con las autoridades de Argentina para determinar los desplazamientos de la pareja.

Tedros apuntó que, en brotes anteriores, la transmisión entre humanos solo se producía debido a un "contacto prolongado" , lo cual -según dijo- fue lo que ocurrió en este caso.

Señaló que cuando un hombre presentó síntomas a bordo del barco el 9 de abril, no se sospechó de hantavirus, por lo que no se tomaron muestras en ese momento.

La esposa del hombre desembarcó cuando el crucero atracó en Santa Elena, y más tarde falleció en Johannesburgo (Sudáfrica).

Tedros aseguró que las muestras que se tomaron en Sudáfrica confirmaron que se trataba de hantavirus .

RIESGO BAJO PARA LAS PERSONAS

Tedros dijo que la OMS tiene conocimiento de informes sobre otras personas con síntomas que podrían haber tenido contacto con los pasajeros, y que se mantienen en contacto con las autoridades pertinentes.

Explicó que -dado el periodo de incubación de hasta seis semanas de esta enfermedad- es posible que se detecten más casos.

Aclaró que a pesar de ello y de que se trata de una enfermedad grave, la OMS "evalúa el riesgo para la salud pública como bajo".

Hasta este jueves en la mañana, se habían reportado ocho casos, pero solamente cinco estaban confirmados.

Anaïs Legand, experta técnica de la OMS, indicó que lo que hace que este brote sea "sumamente inusual" es la transmisión del virus entre personas a bordo de un barco.

Señaló que se trata de un "entorno muy específico" y que es el "primer caso documentado hasta la fecha con este virus en particular".

En cuanto a la situación en el barco, Tedros dijo que se solicitó a todos los pasajeros que permanezcan en sus camarotes y que se les han dado instrucciones para que cualquier persona que presente síntomas se aísle de inmediato.

El director general de la OMS reveló que el lunes pidió al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que aceptara el barco y le agradeció por haber accedido a ello.

"Confiamos en la capacidad de España para gestionar este riesgo y les estamos brindando nuestro apoyo para ello", apuntó.