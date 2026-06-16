Ocho tripulantes mueren en accidente de bombardero B-52 durante prueba en California

Los ocho tripulantes de un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos murieron al estrellarse después de despegar en una misión de prueba realizada en la Base Aérea de Edwards, en California.

"La Base Edwards de la Fuerza Aérea ha sufrido una terrible tragedia y hemos perdido a ocho valientes estadounidenses. Este accidente se considera fatal", señaló el coronel James Hayes, subcomandante de la unidad anfitriona de la base.

El oficial detalló que "se trataba de un B-52 que estaba en la fase inicial de despegue apoyando el programa de modernización de radares", en lo que definió como una misión local de prueba. "Despegó e inmediatamente después se estrelló e incendió", indicó Hayes.

"Tras revisar las imágenes del accidente, se determinó que se trató de un accidente irrecuperable y sin posibilidad de supervivencia", explicó el coronel, manifestando que, al calor de los hechos, las autoridades de la base iniciaron el proceso de notificar lo sucedido a la familia de los militares fallecidos.

En este sentido, detalló que "se trataba de una tripulación mixta formada por militares, funcionarios públicos y contratistas del Gobierno que prestaban apoyo a esta misión de prueba", aunque destacó que solo facilitaría tales detalles una vez efectuada la notificación a los familiares de las víctimas del siniestro.

Asimismo, subrayó que por el momento, la Fuerza Aérea no tiene "ninguna indicación sobre cuál ha sido la causa" del accidente, antes de presentar una línea temporal de hasta medio año.

"En este momento, vamos a establecer una junta de seguridad provisional para recopilar los hechos iniciales, lo que dará paso a una junta de investigación de seguridad que analizará las causas fundamentales. Una vez que esto se complete, lo que tomará aproximadamente 30 días, se pasará a una junta de investigación de accidentes, que determinará toda la información que podemos divulgar al público y a las próximas partes involucradas", explicó.

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