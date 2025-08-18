Ocho de los venezolanos deportados por EE.UU. a El Salvador denuncian "brutalidad" en la megacárcel de Bukele

"Lo que sí se repitió a diario, aparte de los golpes, eran las morbosidades, ver cómo se mordían los labios y me decían: 'Mira, cásate con un salvadoreño para darte los papeles'; 'mira, él te va a dejar embarazada'; 'mira, tómate las anticonceptivas para que no salgas preñada'".

Todos los entrevistados dicen que las comodidades que obtenían cuando llegaban visitas solo duraban lo que duraba la cita.

Varios aseguran que llegaron a servirles pollo y carne o les entregaron sábanas y colchones cuando políticos estadounidenses o trabajadores de la Cruz Roja visitaron la prisión.

"Sentimos el sol en nuestros cuerpos dos veces nada más, las dos veces en las que fue la Cruz Roja ", dice Arturo Suárez.

"Si venía alguien, nos sacaban a jugar fútbol o al culto solamente para tomar la foto ", cuenta Andy Perozo. "Nos dejaban de dar golpes, nos trataban bien, nos daban la comida y tomaban fotos solo en ese momento para hacer el simulacro".

Pero afirman que una vez que las autoridades de la prisión fotografiaban la dotación y los visitantes se marchaban, les retiraban la comida o los implementos de uso personal .

Los migrantes del barrio de Los Pescadores, en Maracaibo, agradecen especialmente la visita de los trabajadores de la Cruz Roja.

"Ese fue el primer apoyo que sentimos en ese lugar", asegura Ringo Rincón. "Mediante ellos pudimos dejar algún mensaje, aunque conversábamos con ellos y siempre había un custodio al lado ".

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó a BBC News Mundo a través de un correo electrónico que visitó a "todas las personas venezolanas" en dos oportunidades.

"Pudimos ponernos en contacto con la mayoría de sus familias para que supieran su paradero", precisó CICR. Sin embargo, aclaró que la organización "no comparte públicamente información sobre el estado o las condiciones de las personas detenidas al momento de la visita" .

"Cualquier inquietud, observación o recomendación derivada de nuestras visitas fue transmitida a las autoridades responsables de la detención", añadió.

Otra de las visitantes fue la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien hizo un recorrido por el Cecot el 26 de marzo acompañada por el Ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro.

El despacho de Noem coordina el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido en inglés como ICE, que ejecuta las redadas de detención de migrantes y opera los vuelos de deportación.

Todos los migrantes que estuvieron en el Cecot fueron arrestados, procesados y deportados desde Estados Unidos por ICE.

Arturo Suárez asegura que Noem no pudo grabar un video con los migrantes de fondo porque todos abrieron las palmas de sus manos y ocultaron los pulgares bajo los dedos, una señal de auxilio.

"Nosotros no la dejamos hacer la propaganda, porque empezamos a pedir auxilio a través de las cámaras y empezamos a gritar: 'Libertad'. Por eso, todos los que salen detrás de ella son maras, no venezolanos".

En un video grabado desde el Cecot y publicado por DHS, Noem agradece al gobierno de Bukele por mantener a "los terroristas" en esa prisión. Detrás de ella se ven presos con tatuajes en cara y cuello que coinciden con los que suelen llevar los pandilleros salvadoreños, no los migrantes deportados.

En el mensaje, la secretaria afirma: "Si vienen a nuestro país ilegalmente, esta es una de las consecuencias que podrían enfrentar. En primer lugar, no vengan a nuestro país ilegalmente. Serán expulsados y procesados".

Respecto a la declaración de Arturo Suárez sobre el video de Noem, la subsecretaria de Asuntos Públicos de DHS, Tricia McLaughlin, le dijo a BBC News Mundo por correo electrónico:

"DHS deportó a casi 300 terroristas del Tren de Aragua y la MS-13 al Centro de Confinamiento de Terroristas (CECOT) en El Salvador, donde ya no representan una amenaza para el pueblo estadounidense".

"El video de la secretaria Noem envió un mensaje claro a los inmigrantes ilegales delincuentes: si no se van, los perseguiremos, los arrestaremos y podrían terminar en esta prisión salvadoreña", señaló McLaughlin.

DHS remitió a BBC Mundo al gobierno de El Salvador para que respondiera las preguntas sobre "las condiciones y el trato en el Cecot", ya que los migrantes "no son ciudadanos estadounidenses ni se encontraban bajo su jurisdicción".

"AÚN ESTAMOS EN EL CECOT"

Los ocho entrevistados para este reportaje coinciden en que no creyeron que serían enviados de regreso a Venezuela hasta que el viernes 18 de julio abordaron el autobús que los condujo al avión y escucharon el acento venezolano de los funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro.