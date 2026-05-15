NY Times defiende reportaje sobre presuntos abusos sexuales a presos palestinos tras la amenaza de demanda por parte de Israel

En respuesta, el New York Times emitió un comunicado en el que decía: "El primer ministro israelí ha amenazado con presentar una demanda por difamación contra el New York Times en relación con la columna de opinión de Nicholas Kristof —fruto de una profunda labor de investigación— sobre los abusos sexuales cometidos por guardias de prisiones, soldados, colonos e interrogadores israelíes".

"Esta amenaza, similar a una proferida el año pasado, forma parte de un manido manual político cuyo objetivo es socavar el periodismo independiente y silenciar aquellas informaciones que no se ajustan a una narrativa específica . Cualquier reclamación legal de este tipo carecería de fundamento".

El artículo del New York Times ha suscitado una reacción furiosa entre los políticos y los medios de comunicación israelíes.

El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, publicó un vídeo con una declaración en la que afirmaba que "el único delito evidente que aquí se manifiesta es la violación de los estándares periodísticos por parte del el Sr. Kristof y su periódico ".

El jueves, decenas de manifestantes judíos se congregaron frente a la sede del New York Times en Manhattan para exigir el despido de Kristof .

EL ARTÍCULO

En su artículo de 3.700 palabras, titulado "El silencio que rodea la violación de palestinos", Kristof escribió que "no existen pruebas de que los líderes israelíes ordenen cometer violaciones".

"Pero en los últimos años han construido un aparato de seguridad en el que la violencia sexual se ha convertido —tal como señaló un informe de las Naciones Unidas el año pasado— en uno de los 'procedimientos operativos estándar' de Israel y en 'un elemento fundamental en el maltrato a los palestinos'."

Kristof afirmó que su reportaje se basaba en "conversaciones con 14 hombres y mujeres que declararon haber sido agredidos sexualmente por colonos israelíes o por miembros de las fuerzas de seguridad".

El artículo incluía descripciones en primera persona de presuntas víctimas de abuso sexual, abarcando casos de violación y agresiones con objetos.

También recogía el testimonio de una persona anónima —identificada por Kristof como un periodista de Gaza— que aseguró haber sido violada por un perro bajo las órdenes del adiestrador del animal.

En los últimos años han surgido numerosos informes —incluidos los elaborados por ONGs tanto israelíes como palestinas— que han recopilado pruebas sobre el uso de la violencia sexual contra detenidos palestinos.

El año pasado, dos hombres palestinos declararon por separado a la BBC haber sufrido abusos sexuales mientras se encontraban detenidos.

Uno de ellos relató que se utilizó un perro para humillarlo sexualmente.

El Servicio Penitenciario de Israel declaró en aquel momento que, en relación con uno de los hombres, "no tenía conocimiento de las acusaciones descritas", y añadió: "Actuamos en estricto cumplimiento de la ley".

No hicieron comentarios, sin embargo, sobre las acusaciones del segundo hombre.