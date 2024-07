"Nunca habíamos vivido este éxodo": La inédita huida de cientos de mexicanos a Guatemala para refugiarse de la violencia

"Optaron por irse a Guatemala porque los bloqueos carreteros de las organizaciones criminales les impidieron huir a otra parte de Chiapas. Su única opción fue cruzar el río e internarse en Guatemala”, explica Sánchez.

"Ahí están enfrentados dos grupos y las comunidades están siendo forzadas a apoyar a un grupo u otro. Aquí yo he hecho un llamado para que no participen, que no sean base social de estos grupos de la delincuencia", dijo este viernes.