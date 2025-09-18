Nuevo Terremoto 7,8 grados sacude Rusia: Shoa descarta tsunami en Chile

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami en las costas chilenas, tras conocerse de un nuevo Terremoto de 7,8 grados de magnitud registrado la tarde de este jueves en la península de Kamchatka, Rusia.

"En atención al sismo magnitud 7.8 localizado a 143 km al E de Pretropavlovsk, Rusia, SHOA indica que finalizado el proceso de modelación y análisis, las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", señaló Senapred en su cuent de X.

Un terremoto de 8,8 grados registrado el 29 de julio pasado en Kamchatka obligó a la evacuación de 1,5 millones de personas desde las costas de Chile a las pocas horas después de ocurrido el sismo.

En ese oportunidad el epicentro se ubicó a 136 kilómetros de Petropavlovsk y movilizó a las autoridades locales a realizar seguimiento del comportamiento oceánico debido a las tempranas alertas de tsunami en Japón y la costa pacífica de Estados Unidos.

PURANOTICIA