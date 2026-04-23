Nuevo escándalo político en Perú: renunciaron el Canciller y el Ministro de Defensa por fallida compra de aviones militares F16

Los ministros de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela Martínez, y de Defensa, Carlos Díaz, presentaron su renuncia en respuesta a la decisión del presidente José María Balcázar, de paralizar la compra de aviones de combate F16, a pesar de que la Fuerza Aérea suscribió el acuerdo de venta con Estados Unidos por US$3.500 millones.

De Zela hizo público su "completo desacuerdo" con este "repentino cambio de decisión" del mandatario peruano, que no solo "le quita credibilidad", sino que además "pone en peligro" al país, según dijo en una entrevista para RPP.

"Hace que nos convirtamos en un país con el cual no se puede confiar en un proceso de negociación", lamentó De Zela, que acusó a Balcázar de "mentir" a los peruanos después de que días atrás dijera que su Gobierno no había comprado los aviones, pese a que ya circulaba por los medios de comunicación el acuerdo que se había alcanzado con el proveedor estadounidense Lockheed Martin.

"Él sabía que los dos contratos se habían firmado (...) El Ministerio de Defensa le comunicó a Balcázar que los dos contratos se habían firmado. Sin embargo, ha estado saliendo en los medios diciendo que los contratos no están firmados. Creo que es grave que un jefe de Estado mienta", sostuvo.

También explicó que en base a estas "mentiras" es "imposible" que él pueda ejercer su cargo de ministro de Exteriores y señaló que intentó convencerlo de la necesidad de firmar estos contratos en una reunión en la que también estuvo presente el ahora exministro de Defensa.

Díaz también presentó una carta de renuncia en la que trasladó al presidente peruano su "discrepancia sustantiva" con la decisión de dar marcha atrás a esta compra, ya que "podría comprometer los intereses del país y generar consecuencias de significativa relevancia".

Previamente, el presidente Balcázar reiteró que bajo su Gobierno no se efectuará dicha compra y que será el próximo Ejecutivo, que surgirá tras la segunda vuelta de las elecciones del 7 de junio, el encargado de hacer efectivo estos contratos.

"Mi despacho ha considerado necesario que sea el nuevo gobierno, con toda la legitimidad del caso, el que tenga que hacer la compra de los aviones", aseguró el presidente de Perú en una entrevista, incidiendo en que "desde el inicio" se acordó que se postergaba la adquisición de las aeronaves.

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