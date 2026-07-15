Nueve muertos dejan bombardeos de EE.UU. en Irán: Teherán respondió atacando bases

Estados Unidos ejecutó durante las últimas horas una serie de bombardeos contra Irán que dejaron al menos nueve muertos, según denunciaron las autoridades iraníes. De acuerdo con el balance oficial, las víctimas corresponden a siete militares y dos civiles, mientras que más de 200 personas resultaron heridas.

El Ejército de Irán señaló en un comunicado que las fuerzas estadounidenses lanzaron 13 misiles contra un centro médico y un alojamiento de un cuartel de las Fuerzas Terrestres en Bampur, en el condado de Iranshahr, con el objetivo de "causar el mayor número de víctimas". La institución indicó que siete integrantes de la 388ª Brigada de Iranshahr murieron en el ataque y que varios militares permanecen heridos recibiendo atención médica.

Asimismo, condenó el "cobarde ataque" y expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos. "La venganza por la sangre de los mártires es segura e inminente, y el Ejército de Irán, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, dará una respuesta decisiva a esta acción agresiva de Estados Unidos", señaló el comunicado.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Salud de Irán, Hosein Kermanpur, informó que los bombardeos también provocaron la muerte de dos mujeres y dejaron 260 personas heridas, de las cuales 222 ya recibieron atención médica y fueron dadas de alta.

En tanto, la vocera del Gobierno iraní, Fatemé Mohajerani, aseguró que "más de 30 civiles han muerto en los ataques registrados durante los últimos días en el sur del país". Además, afirmó que el Ejecutivo "estará junto al pueblo con toda su capacidad" y envió sus condolencias a las familias de las víctimas.

"El sur de Irán es el corazón palpitante de esta patria. El sur de Irán es el alma de Irán", expresó Mohajerani, aunque no entregó un balance detallado de víctimas ni precisó los lugares donde se habrían registrado los ataques.

Los bombardeos forman parte de una nueva ofensiva de Estados Unidos contra Irán. El Mando Central estadounidense (Centcom) informó que los ataques estuvieron dirigidos contra capacidades militares iraníes y anunció la reimposición de un bloqueo naval sobre los puertos y las costas del país asiático.

Como respuesta, Irán reivindicó ataques contra intereses militares de Estados Unidos en Oriente Medio, específicamente contra una base aérea en Jordania —que ya había sido atacada el jueves pasado—, además de instalaciones militares en Bahréin y Kuwait. La escalada se produce pese al alto al fuego acordado en abril y al memorando de entendimiento firmado en junio con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo de paz.

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