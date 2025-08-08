"Nos reuniremos en Alaska": Trump anuncia un encuentro con Putin para el 15 de agosto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, el próximo 15 de agosto en Alaska. El encuentro, que ha sido anunciado primero en una rueda de prensa y luego en su red social Truth Social, tiene como principal objetivo mediar en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

De concretarse, sería la primera reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia desde el año 2021, cuando Joe Biden se encontró con Putin en Ginebra, Suiza. El anuncio llega tras meses de intensas presiones por parte de Washington para concretar conversaciones de alto nivel que pongan fin a la guerra.

La Casa Blanca había dado un ultimátum a Moscú que vencía este mismo viernes, advirtiendo que, de no aceptar las negociaciones, se impondrían nuevas sanciones económicas a Rusia. Este anuncio de Trump ocurre poco después de una reunión que mantuvo el enviado especial de EE. UU. en Medio Oriente, Steve Witkoff, con el propio Putin en Moscú, encuentro que el Kremlin calificó como "útil y constructivo".

Propuestas de Trump para el acuerdo de paz

Durante la rueda de prensa, Trump delineó las propuestas que planea llevar a la mesa de negociaciones con Putin. El presidente estadounidense afirmó que buscará que Rusia y Ucrania “hagan intercambios” para que “se recupere algo de territorio”.

Además, instó al gobierno de Ucrania a firmar un documento que permita una desescalada del conflicto. En una declaración contundente, Trump aseguró que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, “necesita conseguir todo lo necesario, porque necesita prepararse para firmar algo”.

