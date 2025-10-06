Nobel de Medicina 2025 premia a tres investigadores tras hallazgos claves sobre el control del sistema inmune

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramstell y Shimon Sakaguchi han sido distinguidos con el Premio Nobel de Medicina 2025 por sus descubrimientos relacionados con la tolerancia inmune periférica, un mecanismo crucial que impide que el sistema inmunitario ataque los propios tejidos del cuerpo, según ha anunciado este lunes el Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia.

"El premio Nobel de este año, en Fisiología o Medicina, se refiere a cómo mantenemos nuestro sistema inmunológico bajo control, para que podamos luchar contra todos los microbios imaginables y aun evitar la enfermedad autoinmune", ha anunciado María López-García, miembro del Comité Nobel, que este lunes daba a conocer el primero de los ganadores de este año.

Durante el anuncio han explicado que sus descubrimientos han sentado las bases de un nuevo campo de investigación e impulsado el desarrollo de nuevos tratamientos, por ejemplo, para el cáncer y las enfermedades autoinmunes.

Mary E. Brunkow , nacida en 1961, es doctora en Filosofía por la Universidad de Princeton (EEUU); actualmente es gerente de Programa Senior en el Instituto de Biología de Sistemas, Seattle.

Fred Ramsdell, nacido en 1960, está doctorado en 1987 por la Universidad de California, Los Ángeles (EEUU) y es asesor científico, Sonoma Biotherapeutics en San Francisco (EEUU).

Shimon Sakaguchi, nacido en 1951, es doctor en Medicina desde 1976 y doctor en Filosofía en 1983 por la Universidad de Kioto (Japón). Actualmente es profesor Distinguido del Centro de Investigación Fronteriza en Inmunología de la Universidad de Osaka (Japón).

Los ganadores del Premio Nobel identificaron a los guardianes de seguridad del sistema inmunitario, las células T reguladoras, sentando así las bases para un nuevo campo de investigación.

Los descubrimientos también han llevado al desarrollo de posibles tratamientos médicos que ahora se están evaluando en ensayos clínicos.

"La esperanza es poder tratar o curar enfermedades autoinmunitarias, proporcionar tratamientos contra el cáncer más eficaces y prevenir complicaciones graves después de los trasplantes de células madre", explican.

PURANOTICIA