"No hay fraude": Jurado Nacional de Elecciones de Perú sepulta acusaciones y ratifica el ajustado triunfo presidencial de Keiko Fujimori

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, Roberto Burneo, rechazó las acusaciones de fraude electoral tras la confirmación de la ajustada victoria de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Burneo informó que todas las solicitudes de nulidad de votos ya fueron resueltas y que las respectivas notificaciones fueron enviadas a las partes involucradas, dando por concluido el proceso electoral.

La autoridad electoral sostuvo que los comicios finalizaron sin irregularidades, pese a que la Contraloría General de Perú detectó a fines de mayo indicios de que una decena de funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habrían cometido infracciones calificadas como "graves", las que impidieron que más de 55.000 electores de Lima Metropolitana pudieran emitir su voto.

No obstante, desde el Jurado Nacional de Elecciones descartaron cualquier tipo de manipulación de los resultados.

"No hay fraude ni en primera ni en segunda vuelta. Queremos descartar todas esas narrativas; hubo incidencias muy importantes, sobre todo en Lima Metropolitana, en la primera vuelta, que ameritaron tomar decisiones sin precedentes", afirmó Burneo en declaraciones recogidas por RPP.

El presidente del JNE también rechazó que durante el proceso se hubieran modificado las reglas electorales y aseguró que todas las reclamaciones fueron resueltas conforme a la normativa vigente.

"El JNE, tanto en la primera como en la segunda vuelta, ha resuelto todas las incidencias, las nulidades, dentro del marco que nos corresponde", sostuvo.

Asimismo, destacó que el pleno del organismo electoral resolvió todas las incidencias pendientes y respaldó los resultados que permitieron la elección de Keiko Fujimori como nueva presidenta del país.

Con este triunfo, la candidata de Fuerza Popular logra llegar a la Presidencia después de haber competido sin éxito en las elecciones de 2011, 2016 y 2021, procesos en los que terminó en el segundo lugar.

De acuerdo con los resultados oficiales, Fujimori se impuso por 49.641 votos, una diferencia equivalente a apenas el 0,27% del total de los sufragios emitidos.

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