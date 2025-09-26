Nicolás Zepeda enfrentará tercer juicio en marzo por muerte de su expareja Narumi Kurosaki ocurrida el 2016 en Francia

El chileno Nicolás Zepeda enfrentará un nuevo juicio en Francia por el presunto asesinato de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki, ocurrido en 2016 en la ciudad de Besanzón.

El tribunal de apelación de Lyon fijó el inicio del proceso para el martes 17 de marzo a las 09:30 horas locales, con una duración estimada hasta el viernes 3 de abril.

Según publica Emol, este será el tercer juicio contra Zepeda, de 34 años, luego de que la Corte de Casación -máxima instancia judicial francesa- anulara en febrero la condena de 28 años de prisión dictada en diciembre de 2023 por un tribunal de Vesoul.

La pena anulada coincidía con la impuesta en primera instancia un año antes. La Corte aclaró que su decisión “no implicaba la puesta en libertad del connacional”.

Aunque el cuerpo de Kurosaki nunca fue hallado, la justicia francesa consideró en ambas instancias anteriores que Zepeda la asesinó en la residencia universitaria donde vivía la joven japonesa de 21 años.

Según la acusación, el chileno habría viajado desde Chile a Francia dos meses después de terminar la relación, con el objetivo de reconquistarla o, en caso contrario, matarla. El acusado niega haberla asesinado y permanece en prisión preventiva desde su extradición en julio de 2020.

La anulación de la condena se fundamentó en una irregularidad procesal: durante el juicio, un investigador presentó documentos PowerPoint sobre sus pesquisas sin haberlos comunicado previamente a la defensa.

Según la Corte de Casación, este funcionario “realizó de facto, y por iniciativa propia, nuevos actos de investigación”, lo que vulneró el debido proceso. La Corte no se pronunció sobre el fondo del caso.

Tras conocerse la decisión, la familia Zepeda emitió un comunicado en el que afirmó que “esta decisión confirma que ha habido una campaña sostenida para violar el debido proceso, con el objetivo de reforzar la débil acusación con la que el fiscal presentó este caso”.

Y agregaron: “Como familia, esperamos que se respete el debido proceso, que lleguemos a la verdad”.

PURANOTICIA