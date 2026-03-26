Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentan nueva audiencia en Nueva York

El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se presentarán en audiencia ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en el marco de un proceso judicial por narcoterrorismo que enfrentan tras su captura en enero pasado.

En su primera audiencia ante el Tribunal, el 5 de enero pasado, Maduro declaró que "soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí", y añadió que es un "hombre decente", y que sigue siendo el presidente de su país. En tanto, su esposa Cilia Flores también se declaró "no culpable, completamente inocente".

La comparecencia, que duró menos de una hora, fue encabezada por el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años y confirmado en el puesto en 1998, durante el mandato de Bill Clinton.

El presidente venezolano contrató como su abogado defensor al reconocido penalista Barry Pollack, quien representó durante varios años al fundador de Wikileaks, Julian Assange, consiguiendo recientemente su liberación.

Por su parte, el abogado Mark Donnelly, especializado en delitos económicos y exfiscal del Departamento de Justicia, es el que representará a Flores durante este proceso judicial.

El exmandatario venezolano está acusado de cargos de conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos, que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos.

El pliego recoge también un cargo de "fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada". En concreto se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína.

Asimismo está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.

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