Netanyahu visita Gaza y reafirma que Israel no se retirará del enclave: "Controlamos el 60% de la Franja"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles durante una visita a la Franja de Gaza que Israel no se retirará del enclave, donde aseguró que las fuerzas israelíes mantienen el control sobre aproximadamente el 60% del territorio.

"Estamos en la Franja de Gaza con el jefe del Estado Mayor, el comandante en jefe y nuestros heroicos soldados. Controlamos esta zona", ha señalado en un video publicado en sus redes sociales, donde aparece uniformado como un militar.

Netanyahu recalcó que Israel mantiene el control sobre una parte importante del territorio gazatí y aseguró que sus tropas permanecerán en sus actuales posiciones.

"No nos retiraremos. Nos quedaremos en esta línea. Controlamos el 60% de la Franja, y aún hay mucho por hacer porque estamos eliminando a los terroristas que nos amenazan", ha afirmado.

Como parte de las operaciones desarrolladas en el enclave, el primer ministro puso como ejemplo la captura de Muein al Arabid, jefe del aparato de seguridad interior del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), quien fue detenido cerca de su domicilio en la Franja de Gaza.

"Estamos haciendo todo para alcanzar nuestro objetivo: desarmar a Hamás de sus armas y desmilitarizar Gaza", ha incidido.

En esa línea, Netanyahu sostuvo que el enclave "no volverá a ser una amenaza para Israel" y aseguró que, aunque considera que este objetivo se ha alcanzado en buena medida, las operaciones militares continuarán.

"Este objetivo, en gran medida, ya se ha logrado, pero queda trabajo por hacer y lo culminaremos", ha asegurado en la citada grabación.

Según ha informado su oficina, el primer ministro de Israel visitó un puesto de las Fuerzas de Defensa de Israel cerca de la Línea Amarilla en la Franja de Gaza.

Durante su visita, Netanyahu recibió un informe de los comandantes desplegados en el terreno sobre las misiones operativas desarrolladas en el sector, además de las labores destinadas a eliminar amenazas y garantizar la seguridad de las fuerzas israelíes y de los asentamientos.

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