Huracán Polo alcanza la categoría 5 en tiempo récord y amenaza las costas de México con fuertes lluvias y riesgos de inundaciones

"Aún existe incertidumbre sobre cuán cerca llegará el huracán a la costa, y parece probable que se presenten algunos impactos de viento, lluvia y oleaje cuando Polo se acerque a su máximo", señaló el NHC.

Por ahora se prevé que tenga un giro que lo aleje de la península de Baja California, lo que evitaría un impacto con puertos como Los Cabos o La Paz , en el sur de esa región.

Las autoridades educativas anunciaron la suspensión de clases en municipios de las costas de Guerrero y Michoacán para este martes y miércoles.

"Por favor, a toda la población de la costa del Pacífico, que estén muy atentos. Hasta ahora son lluvias intensas... No se ve que vaya a entrar directamente a tierra", dijo la presidenta de México,, Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina.

Algunos meteorólogos hicieron notar que Polo se intensificó desde su declaratoria de tormenta tropical hasta la categoría 5 en unas 36 horas.

Eso lo pone entre los tres fenómenos que más rápido se han fortalecido hasta la máxima categoría de la escala Saffir-Simpson, junto a los huracanes Otis (2023) y Patricia (2015).

Y, como ocurrió la pasada década en el caso de Patricia, el huracán Polo llega impulsado por la presencia del fenómeno de El Niño que, según están advirtiendo los climatólogos desde inicios de este año, será uno de los más intensos de los que se tenga registro.

El 19 de septiembre, las temperaturas diarias de la superficie del mar en una región clave del Pacífico centro-oriental fueron 3,05 °C superiores a la media, superando el récord anterior de 3,02 °C establecido durante el fenómeno de El Niño muy fuerte de 2015.

Algunos indicadores a largo plazo indican que el "Súper El Niño", como se le llama por su fortaleza, aún no ha alcanzado niveles récord, pero es probable que esto cambie, ya que no se espera que el punto álgido se produzca hasta finales de este año.

El fenómeno de El Niño puede provocar cambios importantes en los patrones climáticos de todo el mundo.