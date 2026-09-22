Huracán Polo alcanza la categoría 5 en tiempo récord y amenaza las costas de México con fuertes lluvias y riesgos de inundaciones

El Servicio Meteorológico Nacional mexicano (SMN) informó que Polo alcanzó vientos sostenidos de 265 km/h y rachas que llegaron a los 322 km/h, registros que lo colocan como un huracán mayor.
El huracán Polo alcanzó la categoría 5 al amanecer de este martes, convirtiéndose en una de las tormentas más rápidas en fortalecerse en la historia de los registros del océano Pacífico.
El Servicio Meteorológico Nacional mexicano (SMN) informó que Polo alcanzó vientos sostenidos de 265 km/h y rachas que llegaron a los 322 km/h, registros que lo colocan como un huracán mayor.
Pasado el mediodía de este martes, el centro de la tormenta se localizaba 345 km al sur del puerto de Zihuatanejo, Guerrero, con un desplazamiento hacia el noroeste paralelo a las costas del Pacífico mexicano.
Dicha trayectoria evitará en las próximas horas un impacto directo con las poblaciones costeras, pero generará fuertes lluvias y riesgos de inundaciones y deslaves en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.
"Se pronostica que Polo genere oleaje de 3,0 a 4,0 metros de altura en costas de Michoacán y Guerrero", alertó el SMN en su último comunicado.
"Las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil", añadió.
Según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés), aunque la evolución de su patrón lo lleva a moverse cerca de las costas mexicanas en los próximos días, su comportamiento podría cambiar.
"Aún existe incertidumbre sobre cuán cerca llegará el huracán a la costa, y parece probable que se presenten algunos impactos de viento, lluvia y oleaje cuando Polo se acerque a su máximo", señaló el NHC.
Por ahora se prevé que tenga un giro que lo aleje de la península de Baja California, lo que evitaría un impacto con puertos como Los Cabos o La Paz, en el sur de esa región.
Las autoridades educativas anunciaron la suspensión de clases en municipios de las costas de Guerrero y Michoacán para este martes y miércoles.
"Por favor, a toda la población de la costa del Pacífico, que estén muy atentos. Hasta ahora son lluvias intensas... No se ve que vaya a entrar directamente a tierra", dijo la presidenta de México,, Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina.
Algunos meteorólogos hicieron notar que Polo se intensificó desde su declaratoria de tormenta tropical hasta la categoría 5 en unas 36 horas.
Eso lo pone entre los tres fenómenos que más rápido se han fortalecido hasta la máxima categoría de la escala Saffir-Simpson, junto a los huracanes Otis (2023) y Patricia (2015).
Y, como ocurrió la pasada década en el caso de Patricia, el huracán Polo llega impulsado por la presencia del fenómeno de El Niño que, según están advirtiendo los climatólogos desde inicios de este año, será uno de los más intensos de los que se tenga registro.
El 19 de septiembre, las temperaturas diarias de la superficie del mar en una región clave del Pacífico centro-oriental fueron 3,05 °C superiores a la media, superando el récord anterior de 3,02 °C establecido durante el fenómeno de El Niño muy fuerte de 2015.
Algunos indicadores a largo plazo indican que el "Súper El Niño", como se le llama por su fortaleza, aún no ha alcanzado niveles récord, pero es probable que esto cambie, ya que no se espera que el punto álgido se produzca hasta finales de este año.
El fenómeno de El Niño puede provocar cambios importantes en los patrones climáticos de todo el mundo.
Los expertos y organismos de meteorología dicen que muchos de los impactos previstos ya se han podido sentir desde hace unos meses.
(Imagen: NOAA)
PURANOTICIA // BBC MUNDO