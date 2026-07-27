Netanyahu viaja a EE.UU. para reunirse con Trump pese a orden de arresto del Tribunal Penal Internacional

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajará este lunes a Estados Unidos para realizar una visita oficial, durante la cual se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, pese a la orden de arresto vigente en su contra emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI).

Según diversas informaciones, el viaje responde a una invitación formulada por Trump, y ambos mandatarios abordarán temas de "relevancia y preocupación" para Israel y Estados Unidos.

La reunión entre ambos está programada para este martes. Ese mismo día, Netanyahu también asistirá al funeral del fallecido senador Lindsey Graham, de acuerdo con lo informado por el diario The Times of Israel.

La visita se concretará a pesar de que Netanyahu continúa siendo objeto de una orden de arresto emitida por el TPI en noviembre de 2024, por su presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza, conflicto que ha dejado más de 73.300 personas fallecidas.

Este será el séptimo encuentro entre Netanyahu y Trump desde que el mandatario estadounidense regresó a la Casa Blanca tras asumir el cargo en enero de 2025. La última reunión presencial entre ambos se realizó el 11 de febrero, apenas 17 días antes del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El pasado 20 de julio, Trump aseguró que Netanyahu "no será arrestado bajo ningún concepto o circunstancia" mientras permanezca en territorio estadounidense.

"Benjamin Netanyahu no será arrestado bajo ningún concepto o circunstancia, mientras se encuentre en Estados Unidos. Es un líder que está luchando contra la República Islámica de Irán, en la que recientemente han matado a 52.000 manifestantes inocentes y que se ha pasado los últimos 47 años matando a militares estadounidenses y a otras personas", aseveró.

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