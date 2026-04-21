Netanyahu defiende ofensiva: "El régimen de los ayatolás planeaba otro Holocausto"

Durante la jornada de este martes, la sorpresiva operación militar ejecutada el pasado 28 de febrero en conjunto con Estados Unidos fue nuevamente respaldada por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. El mandatario justificó la arremetida contra lo que calificó como una "amenaza existencial" proveniente de Irán, asegurando que "el régimen de los ayatolás planeaba otro Holocausto".

En medio de una alocución pronunciada en el monte Herzl, con motivo de la ceremonia conmemorativa por los Caídos en las Guerras de Israel, el jefe de Gobierno fue enfático: "El régimen de los ayatolás en Irán planeaba otro Holocausto. Conspiró para destruirnos con bombas nucleares y miles de misiles balísticos".

Para ilustrar la gravedad del escenario, la autoridad israelí detalló las posibles consecuencias de la inacción. "Si no hubiéramos actuado contra la amenaza existencial, si no hubiéramos actuado con determinación y valentía, los nombres de los lugares de exterminio Natanz, Fordo e Isfahán podrían haberse sumado a los nombres de los campos de exterminio del Holocausto: Auschwitz, Majdanek y Treblinka", aseveró.

De acuerdo con un documento oficial difundido por su gabinete, el líder político subrayó el éxito de la alianza estratégica. "esto no pasó porque, junto al gran amigo, Estados Unidos, aplastamos a tiempo la máquina destructiva del régimen iraní", remarcó. A renglón seguido, añadió: "Eliminamos una amenaza existencial inminente. Esa es la esencia de la campaña, garantizar que el hilo de la vida del pueblo de Israel no es cortado".

El discurso también abordó el sentido histórico del actual enfrentamiento. "En la Guerra de Redención, continuación de las guerras previas de Israel, la esencia está más clara que nunca: defender nuestra existencia nacional. Proteger nuestro hogar, a nuestro pueblo y a nuestro Estado. Garantizar, con ayuda de Dios, la eternidad de Israel. En cada generación, se alzan contra nosotros para destruirnos. También en esta generación", argumentó el primer ministro.

Al emplear dicho concepto, acuñado en octubre de 2025 para denominar las hostilidades originadas tras las incursiones del 7 de octubre de 2023, Netanyahu profundizó en la resiliencia de su nación. "Durante nuestros miles de años de existencia, hemos estado muchas veces al borde del abismo de la aniquilación. Fuimos perseguidos por nuestros enemigos. Pagamos un alto precio por la defensa de nuestra patria y la preservación de nuestro patrimonio", complementó.

En esa misma línea, destacó la capacidad de respuesta frente a la adversidad extrema. "Precisamente en los momentos más oscuros, la esencia interna de nuestro pueblo se reveló como una roca sólida en el corazón del abismo. Emergimos del abismo del 7 de octubre (de 2023) guiados por esa esencia, para devolver la guerra a las puertas de quienes atentan contra nuestras vidas, en siete frentes", sostuvo.

Previo a esta intervención, el mandatario ya había advertido que "la campaña no ha terminado" luego del ataque a territorio iraní, enfatizando que las maniobras de sus fuerzas armadas lograron un objetivo clave: han "alejado una amenaza existencial" surgida tras los sucesos del 7-O. Para cerrar su alocución conmemorativa, sentenció: "Desde el abismo, por el camino, hasta la cumbre, esa es la esencia del maravilloso pueblo de Israel".

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