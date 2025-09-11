NASA les prohíbe a los ciudadanos chinos acceder a sus instalaciones y trabajar en sus programas espaciales

El acelerado programa espacial de China ha alarmado a Estados Unidos y ha intensificado la competencia entre las dos mayores economías del planeta.

Los astronautas chinos ya están excluidos de la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a que Washington ha prohibido a la NASA compartir sus datos con Pekín.

La última restricción de la NASA no hace más que agravar la disminución de la colaboración científica entre ambos países debido a preocupaciones de seguridad nacional.

A medida que compiten por obtener una ventaja tecnológica, Pekín y Washington también se han vuelto cada vez más cautelosos entre sí.

Esto ha dificultado que algunos estudiantes chinos, especialmente aquellos que estudian ciencia y tecnología, obtengan visas o incluso ingresen a Estados Unidos, una vez que las han obtenido.

También se han dado varios casos recientes en el país de presunto espionaje por parte de ciudadanos chinos, y los científicos, en particular, han sido objeto de escrutinio.

No está claro con cuánta antelación la NASA avisó a los ciudadanos chinos que trabajaban para la agencia.

Bloomberg News informó que, de repente, se les negó el acceso a los sistemas de datos de la agencia y se les prohibió participar en reuniones relacionadas con su trabajo, tanto presenciales como virtuales.

La secretaria de prensa de la NASA, Bethany Stevens, declaró a los medios de comunicación que la NASA había tomado "medidas internas relacionadas con los ciudadanos chinos, incluyendo la restricción del acceso físico y cibernético a nuestras instalaciones".