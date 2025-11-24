"Nadie las va a apoyar": La reacción de los soldados ucranianos en el frente a las propuestas del plan de paz de EE.UU.

Estados Unidos presentó un borrador de propuesta de paz en un momento en el que Rusia está logrando avances significativos en el campo de batalla. Solo en el último mes, Ucrania ha perdido otros 450 km² a manos de Rusia .

Kiev aún controla alrededor del 15% de la región del Donbás, la parte oriental de Ucrania que abarca las provincias de Luhansk y Donetsk, un objetivo bélico clave para Rusia. Pero el plan original de Estados Unidos propone que Ucrania ceda toda la región, incluso partes que ha defendido con éxito durante casi cuatro años de guerra.

"Que se la lleven", declaró Snake a la BBC. "Prácticamente no queda nadie en las ciudades y pueblos... No luchamos por el pueblo, sino por la tierra, mientras perdemos a más gente".

Andrii, oficial del Estado Mayor de Ucrania, afirma que lo que se propone para Luhansk y Donetsk es "doloroso y difícil", pero sugiere que el país podría no tener otra opción.

Ucrania ha defendido la región desde 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea y sus fuerzas aliadas tomaron partes del Donbás. "Puede que no queramos cederla, pero no podremos mantenerla con fuerza militar ni recursos", afirma Andrii.

El este de Ucrania ha sido escenario de los combates más intensos de esta guerra, y Ucrania ha perdido decenas de miles de soldados defendiéndolo.

Matros, quien ha estado luchando desde 2018, nos dijo que ceder el Donbás "anularía todo: todos los esfuerzos de las fuerzas armadas".

"Ignoraría las vidas de los soldados y civiles caídos", afirmó.