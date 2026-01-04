Organización de Estados Americanos analiza situación de Venezuela tras captura de Maduro

La Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó la convocatoria de su Consejo Permanente para el martes 6 de enero, con el fin de abordar formalmente la crisis generada tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación militar encabezada por Estados Unidos en Caracas. La sesión se realizará en el salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington, a las 10:00 horas de la costa este de EEUU (12:00 horas en Chile).

El encuentro fue convocado por el presidente del Consejo Permanente de la OEA, embajador Luis Ernesto Vargas, representante de Colombia, en nombre del Gobierno colombiano, quien destacó la necesidad de evaluar los recientes acontecimientos en la República Bolivariana de Venezuela. La reunión se realizará en un contexto de alta tensión política y diplomática en la región.

En paralelo, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, hizo un llamado a reducir las tensiones en Venezuela y a buscar una salida pacífica conforme al Derecho internacional, destacando que la prioridad del organismo es prevenir una escalada del conflicto y proteger la estabilidad regional.

Ramdin enfatizó que cualquier solución a la crisis debe respetar la voluntad del pueblo venezolano, los órganos institucionales existentes y la Constitución del país, al tiempo que promueve el arreglo pacífico de controversias y el respeto de los Derechos Humanos en el proceso.

La convocatoria del Consejo Permanente se produce en medio de un escenario de críticas internacionales y divisiones políticas, tanto en América Latina como en el ámbito global, tras la operación que resultó en la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y que ha generado un debate sobre la soberanía y el uso de la fuerza en la región.

