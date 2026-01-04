Masiva marcha en Venezuela exige regreso de Maduro y rechaza intervención de EE.UU.

Miles de personas salieron este domingo a las calles de Caracas para manifestarse en rechazo a la captura del presidente Nicolás Maduro, ocurrida la madrugada del sábado durante una incursión militar encabezada por Estados Unidos, en una movilización denominada Gran Marcha por Venezuela.

Durante la jornada, los manifestantes exigieron respeto a la soberanía del país y demandaron el retorno de Maduro y de la primera dama Cilia Flores, portando pancartas y entonando consignas contra Washington y el operativo que derivó en la detención del mandatario.

Entre los mensajes exhibidos se leían frases como “El imperio lo secuestró”, “La soberanía no se negocia”, “Venezuela en firme combate” y “Con Maduro siempre leales”, reflejando el rechazo de los asistentes a lo que califican como una intervención extranjera.

Las protestas se desarrollaron en un contexto de alta tensión política, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia designara a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada, decisión que fue respaldada públicamente por las Fuerzas Armadas, a través del ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Mientras continúan las manifestaciones y reacciones tanto dentro como fuera del país, el escenario venezolano permanece marcado por la incertidumbre, con llamados desde distintos sectores a respetar el orden constitucional, evitar una mayor escalada del conflicto y buscar una salida política a la crisis desatada tras la captura de Maduro.

