Consejo Nacional Electoral Venezolano rechaza incursión militar de EE.UU. y captura de Maduro

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) emitió este domingo un enérgico comunicado en el que condena el bombardeo y el “vil secuestro” del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, perpetrado durante la incursión militar estadounidense de la madrugada del sábado. El organismo calificó como inaceptables los ataques aéreos dirigidos tanto a instalaciones estatales como a viviendas de la población, los cuales habrían ocasionado muertes de servidores públicos y civiles en Caracas, Aragua, Miranda y La Guaira.

El CNE subrayó que la captura de Maduro y Flores constituye un atentado directo a la estabilidad de la nación y al ejercicio democrático, solicitando de inmediato una prueba de vida que confirme la integridad física de ambos. “La integridad del primer mandatario es vital para la estabilidad de la nación y el ejercicio de la democracia”, enfatizó el organismo en su declaración.

Asimismo, el Consejo hizo un llamado a la comunidad internacional, a la ONU y a los pueblos del mundo para que condenen el ataque y respalden la defensa de la soberanía venezolana. Según el comunicado, la operación estadounidense, presentada bajo falsos pretextos de lucha contra el narcotráfico, constituye una flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

El CNE calificó la acción como parte de un intento del “imperialismo criminal” por someter la voluntad de un pueblo libre y digno, que no participa ni en la producción ni en el consumo de estupefacientes. En su argumentación, el organismo electoral enfatizó la importancia de garantizar la paz, la independencia y la integridad territorial de Venezuela, frente a lo que consideran una agresión externa inaceptable.

Finalmente, el Consejo Nacional Electoral ratificó su respaldo al Gobierno Nacional y al pueblo venezolano en su esfuerzo por preservar la soberanía y el orden interno. “Apoyamos la lucha por garantizar la paz, la independencia, la soberanía e integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela”, concluyó la declaración, reafirmando el compromiso institucional frente a lo que califican como un ataque sin precedentes.

