Naciones Unidas y Unión Europea celebran acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y piden reabrir el estrecho de Ormuz

El secretario general de la ONU, António Guterres, valoró el acuerdo provisional de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, calificándolo como un "paso fundamental" para avanzar hacia una solución pacífica del conflicto que afecta a Medio Oriente.

A través de redes sociales, Guterres felicitó a ambas partes por el entendimiento alcanzado, que contempla un alto el fuego inmediato y permanente, la reapertura del estrecho de Ormuz y un marco para futuras negociaciones.

"Felicito calurosamente a Estados Unidos e Irán por haber alcanzado un acuerdo de paz que prevé un alto el fuego inmediato y permanente, la reapertura del estrecho de Ormuz, así como un marco para futuras negociaciones", manifestó.

Asimismo, llamó a aprovechar este escenario para avanzar hacia una paz duradera y reafirmó el apoyo de Naciones Unidas al proceso.

El acuerdo fue anunciado inicialmente por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien informó que la ratificación del documento se realizará el próximo 19 de junio en Suiza.

En tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también celebró el entendimiento, destacando la necesidad de reabrir de manera inmediata el estrecho de Ormuz y de garantizar la libre navegación en una zona clave para la economía mundial.

"Acojo con satisfacción el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, tras los continuos esfuerzos diplomáticos de varios socios", señaló Von der Leyen, quien defendió como "prioridad" la "rápida y plena aplicación" del mismo por parte de "todas las partes", al tiempo que reivindicó la importancia de que el acuerdo permita la "reapertura inmediata" del paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán.

Por su parte, desde la Liga Árabe, su secretario general Ahmed Abul Gheit sostuvo que el pacto representa una oportunidad para avanzar hacia la estabilidad regional y llamó a las partes a continuar las negociaciones con una actitud constructiva para alcanzar una solución definitiva al conflicto.

En un comunicado, manifestó que el pacto podría generar "las condiciones adecuadas para iniciar un proceso que ponga fin a la guerra y logre una estabilidad sostenible en la región", advirtiendo además sobre "los continuos intentos de Israel de socavar el acuerdo y perpetuar el estado de guerra permanente".

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