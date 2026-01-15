Mujer rusa recluta "con engaños" a hombres extranjeros para luchar en el frente en Ucrania

Doce familias hablaron de jóvenes que, según afirman, fueron reclutados por ella y que ahora están muertos o desaparecidos.

A nivel nacional, Rusia ha ampliado el servicio militar obligatorio, ha reclutado a prisioneros y ha ofrecido primas de reclutamiento cada vez más generosas para mantener su presencia en Ucrania, a pesar de las considerables pérdidas.

Más de un millón de sus soldados han muerto o han resultado heridos desde la invasión a gran escala de 2022. Solamente en diciembre de 2025 hubo 25.000 muertos, según la OTAN.

Una investigación de BBC News Rusia basada en obituarios y otros registros de defunciones disponibles públicamente, sugiere que las pérdidas de tropas rusas en Ucrania aumentaron más rápido que nunca el año pasado .

Es difícil determinar cuántos extranjeros se han unido al ejército ruso. El análisis de BBC Rusia, que también indagó sobre el número de extranjeros muertos y heridos, indica que al menos 20.000 podrían haberse alistado , incluyendo a personas de países como Cuba, Nepal y Corea del Norte.

Ucrania también ha sufrido pérdidas significativas de tropas y ha incorporado combatientes extranjeros a sus filas .

"Cadáveres por todas partes"

El primer contacto de Omar con Azarnykh fue cuando se quedó varado sin apenas dinero en un aeropuerto de Moscú en marzo de 2024, junto con otros 14 sirios.

Los empleos en Siria eran escasos y mal pagados. Omar cuenta que un reclutador les había ofrecido a los hombres lo que ellos entendían era trabajo civil vigilando instalaciones petroleras en Rusia. Volaron a Moscú, solo para descubrir que habían sido estafados .

Buscando opciones en internet, cuenta Omar, uno del grupo encontró el canal de Azarnykh y le envió un mensaje.

Los recibió en el aeropuerto en cuestión de horas y los llevó en tren a un centro de reclutamiento en Briansk, en el oeste de Rusia, cuenta.

Allí, dice, les ofreció contratos de un año con el ejército ruso, con un salario mensual equivalente a unos US$2.500 y un pago por inscripción de US$5.000 , sumas con las que solo podían soñar en Siria.

Omar afirma que los contratos estaban en ruso, algo que ninguno de los hombres entendía, y que ella les quitó los pasaportes, prometiendo tramitar la ciudadanía rusa. También asegura que les prometió que podrían evitar los combates si cada uno le pagaba US$3.000 de sus pagos de inscripción.

Pero, en aproximadamente un mes, cuenta, estaba en la línea del frente con solo 10 días de entrenamiento y ninguna experiencia militar.

"Sin duda, moriremos aquí", dice en uno de sus mensajes de voz, enviados al equipo de investigación de la BBC.

"Muchas lesiones, muchas explosiones, muchos bombardeos. Si no mueres por la explosión, morirás por los escombros que te caen encima", dice en mayo de 2024.

"Hay cadáveres por todas partes... He pisado cadáveres, que Dios me perdone", informa al mes siguiente.

"Si alguien muere, lo he visto con mis propios ojos: lo meten en una bolsa de basura y lo tiran junto a un árbol", añade.

Después de casi un año, descubrió lo que, según él, Azarnykh no había explicado: un decreto ruso de 2022 permite al ejército extender automáticamente los contratos de los soldados hasta que termine la guerra.

"Si me renuevan el contrato, estoy perdido, ¡Dios mío!", dice.

Su contrato fue renovado.

Trabajo para continuar estudiando

El canal de Telegram de Azarnykh tiene 21.000 suscriptores. Sus publicaciones a menudo instan a los lectores que desean unirse al ejército ruso a enviarle una copia escaneada de su pasaporte. Posteriormente, publica los documentos de invitación, a veces con una lista de los nombres de los hombres a los que van dirigidos.

La BBC ha identificado más de 490 invitaciones de este tipo que ha enviado durante el último año a hombres de países como Yemen, Siria, Egipto, Marruecos, Irak, Costa de Marfil y Nigeria.

Sus publicaciones mencionan el reclutamiento para un "batallón internacional de élite" y aclaran que las personas que se encuentran en Rusia sin autorización, incluidas aquellas con visas vencidas, pueden optar a ellas.

Hemos hablado con ocho combatientes extranjeros, incluyendo a Omar, que fueron reclutados por ella, así como con las familias de los 12 hombres desaparecidos o fallecidos.