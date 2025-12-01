Mueren más de 500 personas tras las devastadoras inundaciones registradas en Indonesia

Millones de personas en el Sureste Asiático han sufrido las consecuencias de las fuertes lluvias, incluyendo Tailandia, Malasia, Filipinas y Sri Lanka, que han dejado más de 900 muertos este mes.

Deslizamientos catastróficos

El ciclón Senyar, una tormenta excepcionalmente inusual, causó deslizamientos catastróficos e inundaciones en Indonesia que arrastraron casas y dejaron miles de edificios sumergidos .

Hay decenas de personas desaparecidas en Aceh, Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental, informó la Agencia Nacional de Manejo de Desastres.

"Hay dos ciudades que requieren atención total debido a que están aisladas, específicamente Tapanuli Central y Sibolga ", expresó el director de la agencia, el teniente general Suharyanto, que fue citado por la agencia de noticias AFP.

Alguna ayuda internacional ha llegado, particularmente de Malasia, que está enviando suministros a Aceh, una de las provincias más afectadas.

En la aldea de Sungai Nyalo, a unos 100km de la capital de Sumatra Occidental, Padang, las inundaciones ya habían retrocedido el domingo, dejando las casas, vehículos y cultivos cubiertos de un grueso lodo gris, informa AFP.

Las autoridades todavía no han empezado a despejar las carreteras, afirmaron los residentes, y no ha llegado la asistencia externa.

"La mayoría de los lugareños optaron quedarse; no querían abandonar sus casas", comentó Idris, de 55 años, a la agencia AFP.

El portavoz de la policía Ferry Walintukan dijo que habían enviado agentes para frenar los saqueos de tiendas, informó la agencia AP.

"Los saqueos sucedieron antes de que la asistencia logística llegara", añadió Walintukan. "(Los residentes) no sabían que la asistencia llegaría y estaban preocupados por morir de hambre".

Por otra parte, el multimillonario empresario de tecnología Elon Musk anunció que suministrará gratis el servicio de su plataforma Starlink para apoyar las comunicaciones durante la emergencia.

Gran devastación en todo el Sureste Asiático

Las intensas lluvias han dejado una devastación generalizada en la región.

Por lo menos 170 personas murieron en las inundaciones en Tailandia y hubo informes de varias muertes en Malasia.

En Sri Lanka, más de 330 personas murieron en inundaciones y deslaves mientras el país lidiaba con uno de los peores desastres climáticos en años.

Aunque las lluvias torrenciales han mermado, las zonas bajas de la capital, Colombo, siguen inundadas y muchas regiones en el centro del país continúan aisladas.