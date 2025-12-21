Nueva suspensión del escrutinio profundiza la incertidumbre electoral en Honduras

Las elecciones generales en Honduras continúan marcadas por la incertidumbre y la tensión política, luego de que este domingo se suspendiera nuevamente el escrutinio especial de los comicios celebrados el pasado 30 de noviembre. La paralización ocurrió tras nuevos incidentes registrados en el Centro Logístico Electoral (CLE), dependiente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El proceso de revisión, que había comenzado recién el jueves tras un retraso de cinco días, volvió a detenerse debido a desacuerdos entre los representantes de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento, lo que impidió avanzar en el análisis de 2.792 actas con observaciones. Según la consejera del CNE, Cossette López, las labores permanecieron completamente detenidas por más de nueve horas.

De acuerdo con el último cómputo oficial publicado por el organismo electoral, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, encabeza la votación con 1.369.370 votos (40,29%), seguido muy de cerca por el aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien suma 1.345.086 sufragios (39,57%), manteniendo un escenario extremadamente ajustado.

Previo a esta nueva suspensión, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, ya había advertido sobre maniobras dilatorias en el proceso. “Hay sectores de partidos políticos que están dilatando el escrutinio y entorpeciendo el proceso electoral”, señaló, apuntando directamente a responsabilidades políticas en el retraso del conteo.

En esa misma línea, López denunció que representantes de los partidos Liberal y Libre abandonaron el interior del CLE y se instalaron en sus inmediaciones, lo que —según indicó— volvió a paralizar el escrutinio. Ante este escenario, el CNE solicitó la intervención de las Fuerzas Armadas como garantes del proceso, recordando que existe plazo legal hasta el 30 de diciembre para concluir el recuento y proclamar oficialmente al próximo presidente de Honduras.

