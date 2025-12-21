Guerrilla del Ejercito de Liberación Nacional decreta cese de hostilidades entre el 24 de diciembre y el 3 de enero

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un alto el fuego unilateral con motivo de las fiestas navideñas y de fin de año, el cual se extenderá entre el 24 de diciembre y el 3 de enero de 2026. La decisión fue comunicada este domingo a través de una declaración pública difundida por la propia organización guerrillera.

En el comunicado, el ELN afirmó que orientó a todas sus estructuras a no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado durante el período señalado, el cual comenzará a las 00:00 horas del 24 de diciembre y finalizará a las 00:00 horas del 3 de enero. Según el grupo, la medida busca enviar “un mensaje claro de paz al pueblo colombiano” en el marco de las festividades.

Asimismo, la organización armada sostuvo que no es su política ejecutar acciones que afecten a la población civil y acusó a organismos de inteligencia del Estado y a medios de comunicación de impulsar una “guerra comunicacional” para instalar una imagen negativa basada en información falsa.

En contraste, el ELN criticó el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, al que acusó de amenazar la soberanía regional. En ese contexto, la guerrilla aseguró estar dispuesta a defender a Colombia frente a lo que calificó como agresiones del “imperio norteamericano”.

El anuncio del alto el fuego ocurre pocos días después de un paro armado de 72 horas realizado entre el 15 y el 17 de diciembre, período en el que se registraron ataques, instalación de explosivos y acciones contra guarniciones militares, incluyendo un ataque en La Guajira que dejó siete militares fallecidos. Según el Ministerio de Defensa, más de 80 eventos alteraron el orden público durante esa paralización armada, en medio de negociaciones de paz que actualmente permanecen suspendidas con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

