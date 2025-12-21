Maduro califica ataques a petroleros como acciones de corsarios patrocinados por EE.UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de actuar como “corsarios” tras la reciente incautación de petroleros en el Caribe. En un vídeo difundido en redes sociales, Maduro explicó que los corsarios eran piratas contratados por un estado imperial, a diferencia de los piratas que operaban de forma privada.

Maduro recordó que los corsarios en Venezuela se remontan a la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, fundada en 1728, que tenía derecho exclusivo de importación y comercio de mercancías europeas, comparándolo con las sanciones y control que, según él, Estados Unidos busca imponer sobre la producción y el comercio de petróleo venezolano.

El mandatario aseguró que Venezuela lleva 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando la agresión, que incluye desde terrorismo psicológico hasta la piratería de los corsarios que asaltaron el petróleo. Según Maduro, el país ha demostrado fortaleza y preparación para continuar la revolución y otorgar poder al pueblo.

En paralelo, Maduro subrayó que nadie empañará las navidades del pueblo venezolano, destacando la alegría popular en miles de calles y resaltando la importancia de compartir la lucha en defensa de los derechos, la democracia y la paz.

El mandatario concluyó con un mensaje de resiliencia y celebración: “Navidades 2025 y buen año 2026”, reiterando que, pese a la tensión internacional, el pueblo venezolano mantendrá sus tradiciones y festejos.

PURANOTICIA