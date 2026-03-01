Mueren familiares directos del ayatolá Jamenei en ataque contra Teherán

Al menos cuatro familiares directos del ayatolá Alí Jamenei murieron en el ataque conjunto ejecutado por Estados Unidos e Israel contra Teherán, según informó la agencia semioficial iraní Fars, en un hecho que profundiza el impacto humano y político de la ofensiva.

Entre las víctimas se encuentran una hija del líder supremo, su nieto, su yerno y una nuera, quienes fallecieron en distintos momentos del operativo militar, de acuerdo con fuentes de la oficina de Jamenei citadas por el medio iraní.

El ataque en el que murió la hija del ayatolá también cobró la vida de su nieto y su yerno, mientras que horas antes se había confirmado el fallecimiento de una de sus nueras, elevando a cuatro el número de familiares muertos desde el inicio de la operación.

La ofensiva, denominada “Furia Épica”, tuvo como objetivo el centro del poder en Teherán, en una acción que Washington justificó como un intento por desmantelar el aparato de seguridad del régimen y propiciar un cambio político en Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado previamente la muerte del propio Jamenei, afirmando que el líder iraní no pudo evadir los sistemas de inteligencia coordinados con Israel durante los bombardeos.

Las autoridades iraníes calificaron el ataque como una “agresión militar criminal” y denunciaron violaciones a la Carta de Naciones Unidas, al tiempo que lanzaron ataques en represalia contra bases militares estadounidenses en varios países del Golfo.

La muerte de miembros de la familia del líder supremo intensifica la gravedad del conflicto y añade un componente simbólico y emocional que podría endurecer aún más la respuesta iraní, aumentando la incertidumbre sobre la estabilidad regional y el riesgo de una escalada mayor.