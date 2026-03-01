Irán defiende su derecho a la legítima defensa ante el Consejo de Seguridad de la ONU

El representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeed Iravani, defendió ante el Consejo de Seguridad el derecho de su país a ejercer la legítima defensa frente a la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Durante una sesión de emergencia, el diplomático afirmó que Irán responderá de manera decisiva, proporcionada y rápida hasta que finalicen las acciones militares, subrayando que la diplomacia no puede coexistir con la agresión.

Iravani calificó la ofensiva como una “flagrante agresión” y una guerra contra la Carta de Naciones Unidas, denunciando que se trata de un ataque no provocado y premeditado contra su país.

El representante iraní rechazó las justificaciones presentadas por Washington, especialmente la tesis del ataque preventivo, señalando que carece de fundamento jurídico y se basa en información distorsionada.

Asimismo, criticó a potencias europeas como Reino Unido y Francia por respaldar los argumentos contra el programa nuclear iraní, calificando sus afirmaciones como carentes de sustento legal y factual.

El diplomático reiteró que Irán actuará dentro del marco del derecho internacional, ejerciendo su derecho a defenderse mientras respeta la soberanía e integridad territorial de los países vecinos.

Finalmente, Iravani pidió al Consejo de Seguridad exigir el cese inmediato del uso de la fuerza por parte de Estados Unidos e Israel y garantizar que ambas naciones asuman la responsabilidad por los daños causados, advirtiendo que el silencio internacional sería complicidad.

