Mueren 8 personas en un avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló tras despegar en California

Hayes explicó que el accidente quedó "totalmente contenido" en la pista de la base, donde se suspendieron temporalmente las operaciones.

El B-52 apoyaba el programa de modernización de radares de la base, señaló el coronel, y se estrelló inmediatamente después del despegue, envuelto en llamas .

Tras examinar las imágenes iniciales, se determinó que fue "un accidente sin posibilidad de recuperación y sin sobrevivientes" , afirmó Hayes.

Aún no se ha determinado la causa del accidente, y no se hará hasta después de una serie de investigaciones que pueden prolongarse hasta 30 días .

Las investigaciones adicionales para analizar las causas pueden llevar más de seis meses , precisó Hayes.

AVIÓN INSIGNIA

El Boeing B-52 ha sido utilizado por el ejército estadounidense desde la década de 1950. Se le conoce con el apodo de "El Buff", que es, en parte, la abreviatura "Big Ugly Fat" (grande, feo y gordo).

Las imágenes aéreas mostraban un paisaje carbonizado y humeante en el lugar del accidente.

En una actualización anterior en X, la base aérea informó que "el aeródromo cerró y todos los aviones que se dirigen hacia allí están siendo desviados".

"Se suspendieron todos los pases de visitante no comerciales hasta nuevo aviso para permitir que la instalación se centre por completo en las operaciones de respuesta a la emergencia".

El B-52 es un bombardero estratégico de largo alcance que ha participado en bombardeos sobre Irán durante la última guerra de Estados Unidos e Israel contra ese país.

Capaz de volar a una altura de hasta 50.000 pies (unos 15.000 metros, los aviones comerciales vuelan a unos 10.700 m), la carga útil de 31.750 kilogramos de este colosal bombardero puede incluir cientos de bombas convencionales y 32 misiles de crucero nucleares.

Puede repostar en vuelo, lo que le confiere un alcance de ataque potencialmente ilimitado. Esto creó un "paraguas nuclear" para Estados Unidos durante la Guerra Fría, en la era de la destrucción mutua asegurada.