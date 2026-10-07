Muere Maricarmen Abascal, la mujer cuyo desahucio provocó una ola de protestas en toda España por la crisis de vivienda

A los 87 años falleció Maricarmen Abascal, la mujer que se convirtió en un símbolo de la crisis de vivienda en España tras ser desahuciada del inmueble en el que había vivido durante más de 70 años, murió este miércoles en Madrid.

La adulta mayor falleció en el hospital Gregorio Marañón de la capital española, en el que había sido ingresada tras ser desalojada de su vivienda el pasado 23 de septiembre.

Su caso provocó una oleada de protestas en toda España y llevó al gobierno del presidente Pedro Sánchez a aprobar de urgencia medidas de alivio en materia de vivienda.

Desde el desahucio de Maricarmen, miles de personas se movilizaron en la Puerta del Sol de Madrid, instalando un campamento.