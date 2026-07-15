Muere ciudadano mexicano tras ser atropellado mientras huía de agentes del ICE en Florida

Un ciudadano mexicano murió tras ser atropellado por un camión mientras huía a pie de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, en un operativo realizado en el estado de Florida, según informaron las autoridades.

El incidente ocurrió a las 6:42 horas en la localidad de St. Augustine, cuando agentes del ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) localizaron a un grupo de personas que se encontraba al interior de un vehículo estacionado en un aparcamiento, de acuerdo con un portavoz de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).

Tras la intervención, cuatro ocupantes del automóvil huyeron a pie. Según el reporte policial, uno de ellos "cruzó la carretera estatal 16", ubicándose en "el camino de un camión con remolque". La FHP precisó que "el peatón fue atropellado por el camión con remolque en el carril derecho y sufrió heridas mortales en el lugar".

El ICE también confirmó el fallecimiento del hombre y señaló que era de nacionalidad mexicana. En un comunicado entregado a medios estadounidenses, el organismo indicó: "El 14 de julio, las fuerzas del orden del DHS llevaron a cabo un operativo cerca de St. Johns, Florida. La Patrulla de Carreteras de Florida y el HSI están investigando un incidente que resultó en la muerte de un ciudadano mexicano. Proporcionaremos una actualización cuando esté disponible".

El fallecimiento se produce días después de las muertes de otros dos inmigrantes, de nacionalidades colombiana y mexicana, quienes recibieron disparos por parte de agentes del ICE durante procedimientos realizados en los estados de Maine y Texas en los últimos siete días.

Horas después del incidente, y antes de que las autoridades entregaran una versión oficial sobre lo ocurrido, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas anunció la suspensión temporal de las detenciones de vehículos durante sus operativos en todo Estados Unidos. La medida busca que los agentes reciban capacitación adicional sobre este tipo de procedimientos y, según el organismo, no afectará las operaciones relacionadas con delincuentes considerados de alto riesgo.

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