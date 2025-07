Ministro de Exteriores de Israel advierte que "no habrá un Estado palestino, eso no va a pasar"

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha asegurado que el país "no cederá" ante la presión internacional para poner fin a la ofensiva contra la Franja de Gaza o "aceptar la creación de un Estado palestino", por lo que ha asegurado que "no habrá un Estado como tal".

Así, ha arremetido contra la "campaña distorsionada de presión a nivel internacional contra Israel", que "llevaría a Hamás a hacerse con el poder en Gaza". "No habrá un Estado palestino. Eso no va a pasar. No importa cuánto se presione a Israel", ha dicho durante una rueda de prensa.

En este sentido, ha recalcado que el objetivo segundo de la campaña de presión es forzar una solución de dos Estados. "Crear un Estado palestino hoy es crear un Estado de Hamás. Un Estado yihadista. No va a pasar", ha insistido, al tiempo que ha acusado a los gobiernos europeos de permitir que sus políticas se vean afectadas por "el gran número de población musulmana" que reside en ellos.

"Israel no será la Checoslovaquia del siglo XXI", ha aseverado, en alusión a las potencias europeas acordando la anexión de los Sudetes con la Alemania nazi en 1938. "No vamos a sacrificar nuestra propia existencia para agradar a otros países", ha manifestado, al tiempo que ha recalcado que "no se rendirá ni renunciará a los intereses más básicos de Israel".

Asimismo, ha recordado que esta presión "solo sabotea las oportunidades para un alto el fuego y un acuerdo que lleve a la liberación de los rehenes". "La presión internacional no debe ponerse sobre Israel sino sobre Hamás", ha añadido.

PURANOTICIA