Ministro de El Salvador defiende modelo penitenciario de Bukele y afirma que "no tenemos empatía con terroristas"

El régimen de excepción en El Salvador ha permitido la captura de más de 90 mil personas vinculadas a pandillas. Esa cifra, defendió el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, es consecuencia directa del modelo penitenciario impulsado por Nayib Bukele.

Por ello, aseguró que las críticas de organismos internacionales “no importan” y planteó que países como Chile deben “ordenar” su sistema carcelario para enfrentar el crimen organizado.

En conversación con radio Pauta, la autoridad salvadoreña, de paso en nuestro país donde participó en un seminario organizado por la Universidad San Sebastián, explicó que el modelo penitenciario en su país se basa en separar a los internos según su nivel de peligrosidad. “Existen cárceles exclusivas para quienes cometen delitos comunes y otras destinadas a criminales violentos”, señaló, lo que evita que quienes cumplen condenas menores terminen convertidos en pandilleros al convivir con líderes de organizaciones como la MS-13.

El efecto de esta clasificación, sostuvo, es impedir que las estructuras criminales se fortalezcan dentro de las prisiones.

En esa misma línea, destacó otra medida: cortar la comunicación de los cabecillas con el exterior. “Todo operador móvil tiene prohibido radiar señal en una cárcel. Si lo hace, las multas son millonarias y pueden perder la concesión”, afirmó. Con ello, dijo, “ellos no tienen cómo comunicarse con el mundo de los buenos”.

Las críticas de organismos de derechos humanos, que denuncian detenciones arbitrarias y limitaciones en la defensa judicial, fueron rechazadas con firmeza. Villatoro insistió en que la prioridad es proteger a la población: “No tenemos empatía con terroristas. Les respetamos la vida y les damos comida, pero si las críticas vienen hacia nuestras cárceles de terroristas, no nos importa lo que digan”.

Finalmente, vinculó el régimen de excepción con un objetivo claro: Capturar “al último asesino serial”. Según el ministro, la medida se mantendrá vigente mientras existan pandilleros sin detener. “La democracia es hacer lo que el pueblo manda”, subrayó, destacando que el modelo de Bukele cuenta con más del 90% de apoyo ciudadano en las encuestas.

(Imagen: Wikipedia Commons)

