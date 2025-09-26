Ministerio Público confirma extradición de cinco miembros del Tren de Aragua desde EE.UU.

El Ministerio Público confirmó la extradición desde Estados Unidos de cinco sujetos, requeridos por la justicia chilena, quienes serían presuntos miembros del Tren de Aragua.

Se espera que el avión con los individuos aterrice en el país el próximo martes 30 de septiembre.

"Con su llegada a territorio nacional, los imputados serán puestos a disposición de las respectivas Cortes de Apelaciones, que deberán resolver su entrega a los tribunales competentes en cada causa", señalaron desde la Fiscalía.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo que “la llegada simultánea de estas cinco personas, luego de una tramitación relativamente breve, evidencia la excelente cooperación entre Chile y Estados Unidos en la lucha contra la criminalidad”.

“Asimismo, constituye una fuerte señal contra la impunidad y a favor del Estado de Derecho, reafirmando que no importa dónde se encuentre el autor de un delito: con cooperación internacional será traído a Chile para enfrentar a la justicia”, indicó.

Los individuos que serán extraditados son:

Edgar Javier Benítez Rubio.

Jesús Alberto Golding Escalona.

Yhonaiker Gabriel Sequera Olivero.

Miguel Eduardo Oyola Jiménez.

Gregoris José Cortez Fernández.

