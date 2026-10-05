Milei y Netanyahu felicitan a Flávio Bolsonaro tras su triunfo en primera vuelta en Brasil

El presidente argentino destacó el resultado del candidato ultraderechista y apostó por profundizar las relaciones entre Argentina y Brasil, mientras que el primer ministro israelí celebró la "gran victoria" de su "amigo" y expresó su deseo de recomponer vínculos.
El presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó al candidato Flávio Bolsonaro por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, donde obtuvo el 47,03% de los votos frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
A través de un mensaje publicado en redes sociales bajo el lema "la libertad avanza en Brasil", el mandatario argentino celebró el resultado de su "querido amigo" y calificó los comicios como una "elección histórica ante el comunista de Lula".
En su publicación, Milei reivindicó que "el continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad" y puso la mirada en las futuras relaciones bilaterales entre ambos países.
"Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos", manifestó el jefe de Estado argentino, asegurando que las oportunidades para ambas naciones son "infinitas" si trabajan juntas.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también felicitó a Flávio Bolsonaro por su "gran victoria" en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.
"Felicidades a Flávio Bolsonaro por la votación de ayer y buena suerte en la final", señaló Netanyahu en un mensaje publicado por su oficina a través de redes sociales.
"Espero con interés restablecer la extraordinaria amistad entre Israel y Brasil. Mis mejores deseos por su gran victoria, amigo mío", agregó el primer ministro israelí.
PURANOTICIA