Un recluso condenado a muerte en Estados Unidos gritó de dolor durante su ejecución en Texas, que duró más de una hora.

"Esto no está funcionando como debería", dijo Reinaldo Dennes, de 70 años, mientras le inyectaban el fármaco pentobarbital, según testigos.

Una portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas dijo que se hicieron intentos infructuosos por encontrar las venas para poner la inyección, pero agregó que Dennes reportó dolor en partes de su cuerpo donde no se había intentado inyectarle.

El caso de Dennes se produce semanas después de la fallida ejecución de Christa Pike, quien sobrevivió a dos dosis letales y se cree que es la única persona que ha sobrevivido a un intento de ejecución mediante inyección letal.

Dennes fue condenado a muerte por el asesinato en 1996 de Janos Szucs, un comerciante de diamantes que fue hallado con múltiples disparos.

Su ejecución coincidió con la de otro recluso en Florida el mismo día.