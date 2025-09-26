Milei y Netanyahu comprometen cooperación científica y tecnológica mutua, y abordan situación de cuatro rehenes argentinos en Gaza

El presidente de Argentina, Javier Milei, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmaron sus buenas relaciones durante una reunión en Nueva York, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que abordaron la situación de los cuatro rehenes argentinos que permanecen en la Franja de Gaza.

La oficina de la Presidencia argentina indicó que Milei "reiteró su firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias para lograr su pronta liberación y planteó la disposición para trabajar junto a las autoridades israelíes con ese fin".

Cuatro ciudadanos argentinos siguen en la Franja de Gaza bajo custodia del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás): Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio, además de Lior Rudaeff, que falleció durante los ataques de la milicia palestina el 7 de octubre de 2023, según indicaron las autoridades israelíes en mayo del pasado año.

Fuentes gubernamentales declararon que el encuentro, que duró alrededor de 45 minutos, fue "muy bueno y muy ameno" y que ambos dirigentes se trataron como "amigos". El presidente Milei estuvo acompañado por la secretaria de la Presidencia, su hermana Karina Milei; el ministro de Exteriores, Gerardo Werthein; así como los titulares de Economía y Defensa, Luis Caputo y Luis Petri, respectivamente.

"Intercambiamos visiones sobre la cooperación científica y tecnológica entre nuestros países, así como sobre otros aspectos de la relación bilateral, reafirmando la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y colaboración que unen a Argentina e Israel", agregó el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni.

Posteriormente, Milei se reunió con dirigentes del Congreso Mundial Judío, el Consejo Judío Latinoamericano y 'B'nai B'rith' (en hebreo, Hijos de la Luz), de quien recibió un premio, de acuerdo a la información de la Presidencia argentina.

PURANOTICIA