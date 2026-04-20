Milei recibe doctorado "Honoris Causa" en Israel y asegura que "con determinadas culturas no vamos a poder convivir"

En el marco de su gira por Medio Oriente, el presidente de Argentina, Javier Milei, lanzó duros cuestionamientos contra los medios de comunicación desde Israel. El mandatario aseguró que existe un sector de la prensa que "juega para las fuerzas del mal" y alertó sobre la imposibilidad de coexistir con ciertas culturas.

Las declaraciones tuvieron lugar en la ciudad de Ramat Gan, en las cercanías de Tel Aviv, mientras el líder de La Libertad Avanza pronunciaba su discurso tras ser investido con un doctorado 'honoris causa' por la Universidad de Bar-Ilán.

En una alusión indirecta a las tensiones que mantienen Estados Unidos e Israel con Irán, el gobernante sentenció: "Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal y ahí no hay lugar a discusión. Es decir, con determinadas culturas no vamos a poder convivir, porque si nosotros respetamos el derecho a la vida, no podemos convivir con quienes nos quieren matar".

Los dardos hacia los medios de comunicación fueron una constante en su alocución, reiterando su postura de que "gran parte del periodismo juega para las fuerzas del mal".

Para ilustrar este punto, reveló detalles de una conversación privada con el jefe de gobierno local: "En la charla con el queridísimo Bibi (el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu) hablamos de cómo debemos soportar calumnias e injurias del periodismo de manera violenta".

A lo largo de la ceremonia, el presidente argentino aprovechó de compartir pasajes de su obra literaria titulada 'La moral como política de Estado'. Asimismo, retomó su clásica retórica en contra del modelo socialista, al cual definió sin tapujos como "satánico, opuesto al programa de Dios". En contraste, destacó que el aprendizaje de la Torá ha sido un pilar fundamental dentro de su desarrollo intelectual para hacer frente a las ideas de izquierda.

La distinción académica entregada por la casa de estudios superiores se fundamentó "en reconocimiento por su firme y valiente liderazgo en defensa de la libertad y la democracia". Sumado a este reconocimiento, Milei recibió la Medalla de Honor Presidencial de Israel, galardón que le fue otorgado directamente en un acto compartido con el presidente de dicho país, Isaac Herzog.

El periplo oficial del mandatario por territorio israelí arrancó el pasado domingo y se extenderá hasta este martes. Su primera actividad en la zona fue una visita al Muro de las Lamentaciones, considerado el sitio de mayor sacralidad para el judaísmo, credo hacia el cual el jefe de Estado argentino se encuentra en pleno proceso de conversión.

(Imagen: Itongadol/Agencia AJN)

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