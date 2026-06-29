Milei nombra a Diego Santilli como jefe de Gabinete tras la renuncia de Adorni

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que el hasta ahora ministro del Interior, Diego Santilli, será el nuevo jefe de Gabinete, tras la dimisión de Manuel Adorni en medio de la polémica por el aumento de su patrimonio desde que entró en el Ejecutivo argentino.

"Aquí junto al nuevo jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo", ha indicado el inquilino de la Casa Rosada en un mensaje publicado en sus redes sociales acompañando a una foto de los tres.

A renglón seguido, el jefe del Ejecutivo rioplatense ha avanzado que la jura del cargo tendrá lugar el próximo martes, 30 de junio, a las 16.00 horas.

Por su parte, Santilli ha asegurado asumir este "desafío" con el propósito de "trabajar en equipo" y de "dejar todo" para que el Gobierno argento "siga avanzando en las reformas estructurales que Argentina necesitaba hace décadas".

"Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia", ha recalcado el nuevo jefe de Gabinete aseverando que trabajará "junto a un gran gabinete encabezado por el presidente Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron".

Una de las primeras voces del espectro político que han reaccionado a la noticia ha sido la senadora Patricia Bullrich, quien ha avanzado que "desde el Congreso" acompañarán a Santilli "para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos".

"Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo", ha indicado Bullrich en redes defendiendo que si "de verdad" se desea "cambiar el país" era necesario "dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el presidente".

Adorni presentó su dimisión tras cuatro meses de polémica, achacando su decisión a los "interminables ataques mediáticos" y alegando la necesidad de "cerrar este ciclo" para protegerse a sí mismo y a su familia.

Todo, sin hacer autocrítica pese a que el pasado 10 de junio admitió haber ocultado medio millón de dólares procedentes, según su versión, de inversiones previas a su llegada al Gobierno, motivo por el cual solicitó acogerse a la amnistía fiscal impulsada por el propio Ejecutivo argento.

Concretamente, el ya exjefe de Gabinete se encuentra bajo la lupa judicial por un presunto enriquecimiento ilícito con relación a la compra de un apartamento y una vivienda en Buenos Aires, propiedades que declaró recientemente una vez que el caso trascendió a los medios.

A ello se suma una investigación por supuesto tráfico de influencias vinculada a contratos entre la televisión pública y la productora de su amigo, el empresario y periodista Marcelo Grandio, así como a adjudicaciones entre empresas estatales y la consultora de su esposa, Bettina Angeletti.

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