Milei anuncia sanciones contra 15 personas por actividades petroleras en Malvinas

Las autoridades de Argentina anunciaron este miércoles que iniciarán procesos sancionadores contra 15 personas adicionales por sus actividades petroleras en las Islas Malvinas, una medida que se suma a los procedimientos ya iniciados contra otras 45 personas y entidades jurídicas.

En una nota publicada en redes sociales, la oficina del presidente argentino, Javier Milei, confirmó "el inicio de procedimientos sancionadores contra 15 sujetos adicionales", en referencia a supuestas violaciones de la legislación que establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

"La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía. Cada expediente que se abre es una continuación de esa convicción: las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos, y nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país", ha asegurado la oficina presidencial.

De esta forma, el Ejecutivo argentino "seguirá avanzando en la identificación" de los actores responsables de estas actividades e "iniciará los sumarios para sancionar a todos los responsables", ha añadido el comunicado.

"El Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance para que quienes hoy vulneran nuestra soberanía respondan por ello", ha resumido.

Este proceso se suma a los procedimientos ya iniciados contra otras 45 personas y entidades jurídicas, "involucradas en el desarrollo ilegítimo de actividades hidrocarburíferas" en las Islas Malvinas.

"Este avance es un nuevo paso en la misma dirección", ha subrayado la oficina presidencial, en medio del recrudecimiento del enfrentamiento entre Buenos Aires y Londres por la soberanía del archipiélago, ubicado en el Atlántico Sur y cuya disputa desencadenó una guerra de diez semanas en 1982.

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