Miembro del Consejo de Asuntos Internacionales de EE.UU. y futuro de Venezuela: "Trump no tiene límites, aquí no hay filtros"

El miembro del Consejo de Asuntos Internacionales de Estados Unidos y ex director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, analizó el futuro de Venezuela tras el ataque de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro y el proceso judicial que enfrentará a contar de hoy el destituido presidente ante la corte federal de Nueva York por cargos de drogas y armas.

En conversación con T13 Radio, Vivanco explicó el camino que debe recorrer la acusación que pesa sobre Nicolás Maduro y los riesgos que se corren si no hay pruebas categóricas sobre narcotráfico y armas. “Trump no tiene límites, aquí no hay filtros, aquí no hay límites”.

“Aquí no hay esfuerzos por maquillar una acción de esta naturaleza como lo intentaron inicialmente alegando que Venezuela generaba drogas y fentanilo, cuando no lo hay. Toda la evidencia y todos los aparatos de control de Estados Unidos y de inteligencia lo confirman, que ese no es el tema. La preocupación o el interés de Trump en Venezuela surge a partir del petróleo y no es más que eso”, aclaró.

“Ahora, van a tener problemas serios en el juicio en Estados Unidos, porque el principio de la inmunidad diplomática de un jefe de Estado de facto -de hecho, era el que conducía el gobierno de Venezuela- va a ser un tema de discusión ante las cortes en Nueva York, eso va para largo”, añadió.

“Veremos si tienen las pruebas, las evidencias, los testigos que puedan comprometer directamente a Maduro en estos esfuerzos de enviar cocaína a los Estados Unidos. Eso no está resuelto, no es simplemente un trámite. Es un juicio público que cuenta con todas las garantías y que, si no está bien armado el proceso, tiene serios riesgos”, advirtió.

Respecto al futuro de la nación caribeña, afirmó que “no puedo negar que ver a un dictador brutal como Maduro esposado, no deja de ser algo que, para alguien como yo, que ha defendido derechos humanos y conoce el récord espantoso de la dictadura venezolana y de Maduro en particular, es positivo, sin duda alguna”.

“Pero la manera como esto se ha hecho, los pretextos que se han utilizado como es el supuesto envío de drogas a Estados Unidos, cuando todos sabemos que Venezuela no produce drogas. Es un país de tránsito y la poca cocaína que transita por Venezuela se va fundamentalmente a Europa, para finalmente concluir con el reconocimiento de que esto se hace por razones, motivado por el afán del gobierno de Trump de controlar el petróleo de Venezuela, todo esto realmente no tiene precedentes y me parece que esto puede salir muy mal”, indicó Vivanco.

El exdirector de Human Rights Watch agregó que “no estoy seguro que el proceso contra Maduro, por lo demás, sea tan fácil de promover, de adelantar el proceso, me refiero al proceso penal por drogas en los Estados Unidos”.

“Y creo que aquí no se está tomando en consideración la opinión, la voluntad del pueblo de Venezuela, que es mayoritariamente anti Maduro y donde a la oposición se le está dejando absolutamente por fuera, con un proyecto que francamente me parece neocolonial, como es el que quiere imponer Trump por la fuerza, con un gobierno títere en Venezuela, donde no hay realmente un cambio de régimen. Es el mismo régimen, simplemente han decapitado al líder”, finalizó el integrante del Consejo de Asuntos Internacionales de Estados Unidos.

PURANOTICIA