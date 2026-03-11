32 países acuerdan la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia ante el bloqueo de Irán del estrecho de Ormuz

La agencia especificó que las reservas de emergencia estarán disponibles en el mercado en un plazo adecuado a las circunstancias nacionales de cada país miembro.

Se trata de la sexta vez que la AIE aprueba una liberación coordinada de reservas de petróleo tras haberlo hecho en 1991, 2005, 2011 y dos veces en 2022.

Sus miembros mantienen reservas de emergencia de más de 1.200 millones de barriles, según datos de este organismo, además de otros 600 millones almacenados por la industria petrolera en cumplimiento de obligaciones legales impuestas por los gobiernos.

Los precios de los barriles Brent y WTI se encontraban en el rango de los US$60 antes de comenzar la guerra en Irán, un precio relativamente bajo en comparación a datos históricos debido a la abundante oferta.

El conflicto llegó a disparar el barril por encima de los US$100, aunque en los pasados días el precio se moderó hasta el rango de los US$80-90.

En todo caso, los precios de la gasolina han aumentado en casi todos los países, y muchos de ellos han planteado medidas de contingencia por si la crisis se agrava.

IRÁN AMENAZA CON PETRÓLEO "a US$200"

El régimen de Irán, por su parte, anunció este miércoles que ha puesto fin a su política de ataques militares recíprocos para enfocarse en el bloqueo del estrecho de Ormuz.