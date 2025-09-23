Michelle Bachelet participa en actividades oficiales de la Cancillería chilena en la ONU

Bajo el lema «Juntas y juntos somos mejores: más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos», se inauguró la Semana de Alto Nivel del 80° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York, Estados Unidos.

En este contexto, Chile participó con una delegación encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y a la que se integraron la expresidenta Michelle Bachelet y la embajadora de Chile en la ONU, Paula Narváez.

El canciller intervino en el evento «Proteger, fortalecer y reformar el pilar de derechos humanos de las Naciones Unidas», junto con Bschelet, el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, y el ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, David van Weel.

En el evento se dialogó sobre cómo fortalecer el multilateralismo para hacer frente a lo desafíos en materia de derechos humanos que existen en la comunidad internacional.

Luego, el canciller participó en la reunión de seguimiento de la Conferencia Internacional de Alto Nivel para el Arreglo Pacífico de la Cuestión de Palestina y la Implementación de la Solución Biestatal.

Además, asistió a una reunión con ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), encuentro en que destacó la necesidad de avanzar en una agenda que priorice acuerdos y entregue resultados concretos a la ciudadanía de cara a la próxima cumbre CELAC-UE en Santa Marta, Colombia.

Asimismo, intervino de la Reunión de Alto Nivel del 30º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer, donde aseguró que Beijing+30 es una iniciativa que sigue vigente y recuerda que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas es una tarea inconclusa que requiere de una acción comprometida de los países.

Durante la jornada, el ministro sostuvo reuniones bilaterales con su pares de Grecia, George Gerapetritis; de Mongolia, Battsetseg Batmunkh, y con la jefa para América Latina y miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Marisol Argueta, con quienes dialogó sobre materias de interés común en el ámbito bilateral y multilateral.

