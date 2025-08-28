México suspende el envío de paquetes a Estados Unidos: Qué impacto tiene y qué países han hecho lo mismo

Las empresas privadas de correspondencia que operan en México, por su parte, no han anunciado ninguna medida similar.

Washington considera que la excepción a los "minimis" se había convertido en una manera para evadir impuestos .

La excepción de "minimis" fue introducida en 1938 y literalmente significa " demasiado pequeño para ser inspeccionado ". La disposición tenía como objetivo facilitar el flujo de paquetes pequeños con un valor no superior a US$5, el equivalente actual a unos US$109 actuales. Sin embargo, en 2016 este umbral se aumentó a US$800, debido al auge del comercio electrónico.

En 2024, 1.360 millones de paquetes, con un valor estimado de US$64.400 millones , llegaron a EE.UU. bajo la regulación ahora suspendida, de acuerdo con los datos del Servicio de Protección de Fronteras y Aduanas (CBP, por sus siglas en inglés).

¿Pero cuántos paquetes llegaron desde México? Las cifras oficiales más recientes disponibles datan de 2021 y ellas indican que en el período 2018-2021, arribaron desde la otra orilla del río Grande 51.538.274 paquetes , de acuerdo con los datos del CBP.

México era el sexto emisor de paquetes "minimis", mientras que China ocupaba el primer lugar con más de 1.400 millones. Una tendencia que se mantiene inalterable, según las autoridades aduaneras estadounidenses.

En lugar de realizar las importaciones desde China en volúmenes tradicionales, muchos importadores han optado por realizar numerosos pedidos más pequeños para evitar pagar aranceles, reveló The Economist.

La tendencia comenzó durante la primera administración de Trump, reseñó la revista británica especializada en economía.

"En 2018-2019, aumentaron los aranceles a los productos chinos, lo que aumentó los incentivos para encontrar una solución evasiva. Durante la pandemia del covid-19, las importaciones estadounidenses de productos baratos como ropa y artículos para el hogar, que a menudo no alcanzan el umbral, se dispararon", se lee en el reportaje.

En esta práctica no solo han incurrido empresarios, sino consumidores finales.

The Economist también dejó entrever que el déficit comercial de EE.UU. es mayor de lo que muestran las cifras oficiales y que esta distorsión es responsabilidad de los "minimis".