Melania Trump exige sanciones contra Jimmy Kimmel por llamarla 'viuda en espera'

Durante la jornada de este lunes, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, arremetió duramente en contra del comediante Jimmy Kimmel. La controversia surgió luego de que el rostro televisivo la calificara como "una viuda en espera", en una rutina realizada escasos días antes de que se registrara un tiroteo en la cena de corresponsales. Ante esto, la esposa del mandatario estadounidense reiteró su llamado para que la cadena ABC tome partido y actúe contra el animador, argumentando que su retórica "odiosa y violenta" divide al país.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la primera dama detalló su molestia: "La retórica odiosa y violenta de Kimmel tiene como objetivo dividir a nuestro país. Su monólogo sobre mi familia no es comedia: sus palabras son corrosivas y profundizan la enfermedad política dentro de Estados Unidos". En la misma plataforma digital, insistió en su postura respecto a la presencia mediática del presentador, asegurando que este "no debería tener la oportunidad de entrar en los hogares cada noche para difundir odio".

Endureciendo aún más sus críticas, Melania Trump elevó el tono y tildó al humorista de "cobarde", señalándolo directamente por "esconderse detrás de ABC", la estación televisiva encargada de emitir su programa. Para la primera dama, la responsabilidad de la empresa es ineludible: "Sabe que la cadena seguirá encubriéndolo para protegerlo. Ya es suficiente. Es hora de que ABC tome una postura", sentenció.

Siguiendo esa misma línea argumentativa, la esposa del presidente lanzó una directa interrogante a los ejecutivos del canal: "¿Cuántas veces más permitirá la dirección de ABC el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?".

El origen de esta nueva polémica se remonta a una reciente parodia ejecutada por Kimmel sobre la cena de corresponsales. En dicha instancia, el comediante bromeaba sobre el matrimonio con el presidente y utilizó el término "viuda en espera" para referirse a Melania Trump. Este hecho cobró especial relevancia debido a que ocurrió apenas unos días antes de que la cena se viera interrumpida por un tiroteo, cuyo objetivo era atentar contra Trump.

Cabe recordar que, durante el pasado mes de septiembre, el conocido presentador vio cómo la cadena ABC, propiedad de Disney, cancelaba indefinidamente su programa. Sin embargo, la señal televisiva revirtió la decisión unos días después. Aquella suspensión se produjo tras los comentarios del animador sobre que el movimiento MAGA estaba tratando de obtener rédito político al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

PURANOTICIA