Medvedev acusa a Occidente de crear "nuevos focos de conflicto" en las fronteras de Rusia

El expresidente ruso y vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitri Medvedev, acusó este martes a Occidente de buscar la creación de "nuevos focos de conflicto" en las fronteras de Rusia. Según el dirigente, esta estrategia se llevaría a cabo "a través de otros", involucrando en enfrentamientos con Moscú a países que mantienen vínculos históricos con Rusia.

"Durante siglos, Occidente ha intentado crear nuevos focos de tensión en las fronteras de Rusia. Su táctica preferida es actuar a través de otros, atrayendo a naciones con vínculos históricos con Rusia a un enfrentamiento con Moscú", afirmó el dirigente ruso en declaraciones recogidas por la agencia TASS.

En este contexto, Medvedev vinculó la guerra en Georgia con el actual conflicto en Ucrania, haciendo referencia a las disputas por los territorios de Abjasia y Osetia del Sur.

"Uno de esos temas es el derecho de los pueblos de Abjasia y Osetia del Sur a la autodeterminación y a obtener la ciudadanía rusa. Entonces, como ahora, los habitantes de los territorios liberados de Novorossiya votaron por la independencia", indicó, en referencia a las regiones ocupadas por Rusia durante la invasión a gran escala de Ucrania iniciada en febrero de 2022.

CRÍTICAS A LA OTAN

En la misma línea, Medvedev arremetió contra la OTAN, organización que calificó de "hostil" a Rusia y cuya política de expansión, según sostuvo, constituye una "amenaza existencial" para Moscú.

"Este bloque político-militar hostil no solo sigue existiendo, sino que se expande constantemente", denunció.

"La OTAN planea admitir nuevos miembros de antiguas repúblicas soviéticas, como Georgia y Ucrania", añadió en referencia a las aspiraciones de ambos países de estrechar sus vínculos con la organización. Actualmente, Georgia y Ucrania son considerados socios de la OTAN y su adhesión no está prevista en el corto plazo.

Finalmente, el exmandatario ruso insistió en que la expansión de la alianza representa una amenaza directa para su país.

"¿Cómo debemos responder? Es evidente que tales medidas representan una amenaza existencial para Rusia", insistió el que fuera presidente de Rusia entre 2008 y 2012.

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