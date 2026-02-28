Medio Oriente al borde de la escalada tras ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán

Donald Trump anunció una operación militar contra las principales instituciones iraníes, señalando que busca eliminar la amenaza del régimen de Teherán.

Reportes de medios iraníes confirmaron explosiones en el centro de Teherán, con columnas de humo visibles tras los ataques.

El ministro de Defensa israelí declaró un estado de emergencia especial, describiendo la ofensiva como una acción preventiva para proteger al país.

Las autoridades israelíes activaron alarmas nacionales y advirtieron sobre posibles represalias con misiles y drones desde Irán.

Como parte de las medidas de seguridad, se suspendieron clases y actividades públicas, limitando el funcionamiento a sectores esenciales.

Israel también ordenó el cierre de su espacio aéreo, mientras evalúa la evolución del conflicto y posibles nuevas amenazas.

