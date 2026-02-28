Irán denuncia 40 muertos tras bombardeo israelí a escuela femenina

Las autoridades de Irán denunciaron la muerte de al menos 40 personas tras un bombardeo atribuido a Israel contra una escuela femenina en la provincia de Hormozgán, en el sur del país.

El ataque dejó además 48 personas heridas, muchas de ellas estudiantes de la escuela primaria Shajare Tayebé, según informó la radiotelevisión estatal IRIB.

Un balance preliminar del gobernador del condado de Minab indicó que al menos 24 de las víctimas serían estudiantes, lo que ha generado conmoción por tratarse de una instalación civil.

El bombardeo ocurre en medio de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán, que ha intensificado el conflicto en la región.

En respuesta, Teherán lanzó misiles contra objetivos militares estadounidenses y territorio israelí, elevando el riesgo de una escalada mayor.

Hasta ahora, el Gobierno de Israel no se ha pronunciado sobre las acusaciones, mientras la comunidad internacional observa con preocupación la creciente tensión en Oriente Medio.

